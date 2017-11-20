Компания DJI объявила о наборе участников для ежегодного соревнования по робототехнике

Инженеры со всего мира приглашены испытать свои навыки ради шанса выиграть 75 000 долларов США SHENZHEN, China, 21 ноября 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания DJI, ведущий производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов и камер для них, организующая соревнования RoboMaster,...