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Компания DJI объявила о наборе участников для ежегодного соревнования по робототехнике

Nov 20, 2017 PR Newswire

Компания DJI объявила о наборе участников для ежегодного соревнования по робототехникеИнженеры со всего мира приглашены испытать свои навыки ради шанса выиграть 75 000 долларов США SHENZHEN, China, 21 ноября 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания DJI, ведущий производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов и камер для них, организующая соревнования RoboMaster,...


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